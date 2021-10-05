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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:07

Amethyst, тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена? А комісії такі ж як і при переказі на карту ?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:09

Нагадайте, пліз:
1) банк й досі не дає сепити у а24 на картрахунки в інших укрбанках ?

2) а р2р ліміти - разовий / добовий - тут зараз які ?

безнал віхід великих сум чи декількох р2р-переказів (в інший укрбанк) тут і зараз перідично блокують ?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 30313233
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