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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:07
Amethyst, тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена? А комісії такі ж як і при переказі на карту ?
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:09
Нагадайте, пліз:
1) банк й досі не дає сепити у а24 на картрахунки в інших укрбанках ?
2) а р2р ліміти - разовий / добовий - тут зараз які ?
безнал віхід великих сум чи декількох р2р-переказів (в інший укрбанк) тут і зараз перідично блокують ?
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