FairyPrince написав:Amethyst, тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена? А комісії такі ж як і при переказі на карту ?
Коміс згідно Тарифу. От у Шапіта все безкоштовно, но може НЕ працювати А, наприклад, у Лумумби за СЕП (анлім) просють 0.5%, а вихідний р2р з лімітом до 20К/дн -- безкоштовно. У Альфи вихідний р2р може бути за 1%+5 (но є і безкоштовний), а СЕП - безкоштовно.
Треба знати Тарифи і Регламент зарахування коштів по різним каналам переказу грошей.
FairyPrince написав:тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена?
Інший регламент зарахування на рахунок (важливо для більшості традиційних банків); можливість прямого переказу на поточні, а у деяких банках і депозитні рахунки; тарифи часто більш лояльні, бо собівартість для банку значно нижча.