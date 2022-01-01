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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:07

Amethyst, тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена? А комісії такі ж як і при переказі на карту ?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:09

Нагадайте, пліз:
1) банк й досі не дає сепити у а24 на картрахунки в інших укрбанках ?

2) а р2р ліміти - разовий / добовий - тут зараз які ?

безнал віхід великих сум чи декількох р2р-переказів (в інший укрбанк) тут і зараз перідично блокують ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:37

  FairyPrince написав:Amethyst, тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена? А комісії такі ж як і при переказі на карту ?

Коміс згідно Тарифу.
От у Шапіта все безкоштовно, но може НЕ працювати :mrgreen:
А, наприклад, у Лумумби за СЕП (анлім) просють 0.5%, а вихідний р2р з лімітом до 20К/дн -- безкоштовно.
У Альфи вихідний р2р може бути за 1%+5 (но є і безкоштовний), а СЕП - безкоштовно.

Треба знати Тарифи і Регламент зарахування коштів по різним каналам переказу грошей.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:25

  FairyPrince написав:тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена?

Інший регламент зарахування на рахунок (важливо для більшості традиційних банків); можливість прямого переказу на поточні, а у деяких банках і депозитні рахунки; тарифи часто більш лояльні, бо собівартість для банку значно нижча.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:34

Re: А-Банк

Хм...
По жолтой весь вход, что п2п, что сеп с комисом?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:05

копейка
Нет, уже комиссия за снятие.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:15

  pfauter написав:копейка
Нет, уже комиссия за снятие.

... для жопенькой?
Для б/н входов/выходов комис НЕТ. Проверено!
Есть только комисс за ОБНАЛ НЕЦЕЛЕВЫХ зачислений.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:31

  Amethyst написав:
  pfauter написав:копейка
Нет, уже комиссия за снятие.

... для жопенькой?
Для б/н входов/выходов комис НЕТ. Проверено!
Есть только комисс за ОБНАЛ НЕЦЕЛЕВЫХ зачислений.

А то зашла на https://mustbe.ml/tables/p2p_sep, потом почитала тарифы.
Cherchez la femme... :mrgreen:

Спасибо откликнувшимся!
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 23:59

Re: А-Банк

тоесть тоблица устарела, все 3 входа бесплатны как и выход кроме обнала?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 01:18

Как вернуться в грейс ?
Все гасить сразу или
можно за месяц потрошку и тратить?
b555
 
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