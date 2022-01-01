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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:07
Amethyst, тобто перевага такого переказу лише в тому що сума не обмежена? А комісії такі ж як і при переказі на карту ?
Додано: Вів 31 тра, 2022 11:09
Нагадайте, пліз:
1) банк й досі не дає сепити у а24 на картрахунки в інших укрбанках ?
2) а р2р ліміти - разовий / добовий - тут зараз які ?
безнал віхід великих сум чи декількох р2р-переказів (в інший укрбанк) тут і зараз перідично блокують ?
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:37
Коміс згідно Тарифу.
От у Шапіта все безкоштовно, но може НЕ працювати
А, наприклад, у Лумумби за СЕП (анлім) просють 0.5%, а вихідний р2р з лімітом до 20К/дн -- безкоштовно.
У Альфи вихідний р2р може бути за 1%+5 (но є і безкоштовний), а СЕП - безкоштовно.
Треба знати Тарифи і Регламент зарахування коштів по різним каналам переказу грошей.
Додано: Вів 31 тра, 2022 14:25
Інший регламент зарахування на рахунок (важливо для більшості традиційних банків); можливість прямого переказу на поточні, а у деяких банках і депозитні рахунки; тарифи часто більш лояльні, бо собівартість для банку значно нижча.
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:34
Re: А-Банк
Хм...
По жолтой весь вход, что п2п, что сеп с комисом?
Додано: Чет 02 чер, 2022 20:15
Додано: Чет 02 чер, 2022 20:31
А то зашла на
Cherchez la femme...
Спасибо откликнувшимся!
Додано: Чет 02 чер, 2022 23:59
Re: А-Банк
тоесть тоблица устарела, все 3 входа бесплатны как и выход кроме обнала?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 01:18
Как вернуться в грейс ?
Все гасить сразу или
можно за месяц потрошку и тратить?
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