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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 04:26

  b555 написав:Как вернуться в грейс ?
Все гасить сразу или
можно за месяц потрошку и тратить?

Якщо Ви точно знаєте, що випали з грейсу, то лише виходом у нуль і то як найшвидше, бо відсотки капають за кожен день прострочки. Без виходу у 0 новий пільговий період не розпочинеться.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:01

Вчера кинул через приватовскую тумбу деньгу на А зеленую.
Приват комиссию за перевод снял, а А кешбек за это не начислил. В поддержке сказали с первого числа фсьо, не компенсируют. Уведомить конечно забыли, а так в своё время по всем каналам пиарили эту возможность.

Какие ещё есть рабочие способы вывода денег с приватовской кредитки на моню или а или в нал без комиссии?

Раньше краем уха слышал был через пумбу и юнекс, но механизма не знаю
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:31

Re: А-Банк

  ukrmvs написав:Раньше краем уха слышал был через пумбу и юнекс, но механизма не знаю

договор на пополнение карт и задолженностей ПУМБА.
п24 -* платежи -* "ПУМБ" -* Пополнение по номеру карти
только не злоупотребляйте , ПУМБ следит.
Goodman
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