Якщо Ви точно знаєте, що випали з грейсу, то лише виходом у нуль і то як найшвидше, бо відсотки капають за кожен день прострочки. Без виходу у 0 новий пільговий період не розпочинеться.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 04:26
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:01
Вчера кинул через приватовскую тумбу деньгу на А зеленую.
Приват комиссию за перевод снял, а А кешбек за это не начислил. В поддержке сказали с первого числа фсьо, не компенсируют. Уведомить конечно забыли, а так в своё время по всем каналам пиарили эту возможность.
Какие ещё есть рабочие способы вывода денег с приватовской кредитки на моню или а или в нал без комиссии?
Раньше краем уха слышал был через пумбу и юнекс, но механизма не знаю
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:31
Re: А-Банк
Зараз переглядають цей форум: balance, guntherhouse777, idealstorm, ingtrans, Lost, Monk23 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|