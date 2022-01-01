RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:06

  копейка написав:
  mikos написав:Так сэп же платный :)

СЕП сейчас в банке отсутсвует.

Ага. Отказ с комментом: Платежі на рахунки фізичних осіб здійснюйте в меню "Переказ на картку"
Значит, только р2р. Депозитные бесплатно вывести за 2 дня по 150, обычные за 2 с лишним месяца по 100. Если нет физической желтой (или смартфона с нфс и банкомата для работы с бесконтактным интерфейсом).
Bosstone
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 21.04.10
Подякував: 757 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:58

А что там в банке за суета пенсионеров и др. людей.

У нас в городе сказали, что банк выдаёт помощь всем от ООН по 2тыс.грн. Толпа с утра стоит пишется, в отделении заполняют какие то документы и говорят ждите поступлений.
Какой то развод, типа собирают данные.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:41

  Игорь Алексеевич написав:А что там в банке за суета пенсионеров и др. людей.

У нас в городе сказали, что банк выдаёт помощь всем от ООН по 2тыс.грн. Толпа с утра стоит пишется, в отделении заполняют какие то документы и говорят ждите поступлений.
Какой то развод, типа собирают данные.
не развод.
Но вообще реквизиты своего счета в любом банке можно на сайте єДопомога для выплаты зарегистрировать, если попадаете в категории.
А в вашем городе, видимо, УТСЗН или горсовет в конкретные банки направляют, типа А-банка
flysoulfly
 
Повідомлень: 577
З нами з: 13.01.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, lloydbanksua, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк інвестицій та заощаджень 1, 2
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
10 1921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 16:07
flysoulfly
Альфа-Банк 1 ... 339, 340, 341
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3408 1366142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 12:37
lara_08
Ідея Банк 1 ... 23, 24, 25
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
246 129005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 12:34
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1618)
28.06.2022 17:59
Рынок ОВГЗ (3353)
28.06.2022 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.