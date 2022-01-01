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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:06
копейка написав: mikos написав:
Так сэп же платный
СЕП сейчас в банке отсутсвует.
Ага. Отказ с комментом: Платежі на рахунки фізичних осіб здійснюйте в меню "Переказ на картку"
Значит, только р2р. Депозитные бесплатно вывести за 2 дня по 150, обычные за 2 с лишним месяца по 100. Если нет физической желтой (или смартфона с нфс и банкомата для работы с бесконтактным интерфейсом).
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:58
А что там в банке за суета пенсионеров и др. людей.
У нас в городе сказали, что банк выдаёт помощь всем от ООН по 2тыс.грн. Толпа с утра стоит пишется, в отделении заполняют какие то документы и говорят ждите поступлений.
Какой то развод, типа собирают данные.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 28 чер, 2022 15:41
Игорь Алексеевич написав:
А что там в банке за суета пенсионеров и др. людей.
У нас в городе сказали, что банк выдаёт помощь всем от ООН по 2тыс.грн. Толпа с утра стоит пишется, в отделении заполняют какие то документы и говорят ждите поступлений.
Какой то развод, типа собирают данные.
не развод.
Но вообще реквизиты своего счета в любом банке можно на сайте єДопомога
для выплаты зарегистрировать, если попадаете в категории.
А в вашем городе, видимо, УТСЗН или горсовет в конкретные банки направляют, типа А-банка
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