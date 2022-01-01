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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:06

  копейка написав:
  mikos написав:Так сэп же платный :)

СЕП сейчас в банке отсутсвует.

Ага. Отказ с комментом: Платежі на рахунки фізичних осіб здійснюйте в меню "Переказ на картку"
Значит, только р2р. Депозитные бесплатно вывести за 2 дня по 150, обычные за 2 с лишним месяца по 100. Если нет физической желтой (или смартфона с нфс и банкомата для работы с бесконтактным интерфейсом).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:58

А что там в банке за суета пенсионеров и др. людей.

У нас в городе сказали, что банк выдаёт помощь всем от ООН по 2тыс.грн. Толпа с утра стоит пишется, в отделении заполняют какие то документы и говорят ждите поступлений.
Какой то развод, типа собирают данные.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:41

  Игорь Алексеевич написав:А что там в банке за суета пенсионеров и др. людей.

У нас в городе сказали, что банк выдаёт помощь всем от ООН по 2тыс.грн. Толпа с утра стоит пишется, в отделении заполняют какие то документы и говорят ждите поступлений.
Какой то развод, типа собирают данные.
не развод.
Но вообще реквизиты своего счета в любом банке можно на сайте єДопомога для выплаты зарегистрировать, если попадаете в категории.
А в вашем городе, видимо, УТСЗН или горсовет в конкретные банки направляют, типа А-банка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:09

Re: А-Банк

Добрый день! Напомнить плиз -
толкать с зелёной можно без комиса?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:22

  Кассандра написав:Добрый день! Напомнить плиз -
толкать с зелёной можно без комиса?

Да
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 09:24

  Кассандра написав:Добрый день! Напомнить плиз -
толкать с зелёной можно без комиса?

До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:28

  Gost2013 написав:
  Кассандра написав:Добрый день! Напомнить плиз -
толкать с зелёной можно без комиса?

До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.

Для денег любого происхождения кроме кредитных.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:54

Re: А-Банк

Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:05

  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:11

Re: А-Банк

  Кассандра написав:Добрый день! Напомнить плиз -
толкать с зелёной можно без комиса?

да, только толкать.
сегодня пробивал "висосать" с карти другим сервисом - отказ.
Goodman
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