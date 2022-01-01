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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:12
копейка написав: Amethyst написав: копейка написав:
Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?
правіше слова Кешбек є і у коружечку
Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка!
А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело
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Amethyst
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П'ят 01 лип, 2022 21:11
klug
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