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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:06

  Amethyst написав:
  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку

Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка! :oops:
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:12

  копейка написав:
  Amethyst написав:
  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку

Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка! :oops:

А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело
Amethyst
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  #<1 ... 33343536
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