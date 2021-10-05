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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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А-Банк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
80%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:06

  Amethyst написав:
  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку

Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка! :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:12

  копейка написав:
  Amethyst написав:
  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку

Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка! :oops:

А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело

ПС. Таки заставили вчитатися в їх Умови по КБ.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk
2.10.3.2. Бонуси за здійснення операцій з використанням Картки поділяються залежно від типу категорії. Категорії покупок визначаються Банком по MCC (групи товарів) або зв'язці МСС та Merchant Name (унікальні мережі магазинів), які прив’язані торгово-сервісній організації її банком-еквайром. Перелік MCC категорій або зв'язок МСС та Merchant Name можуть бути змінені Банком на власний розсуд. Категорії визначаються Банком і доводяться до відома Клієнтів в Мобільному додатку або на сайті Банку. Тип операції визначається Банком за датою здійснення операції.
Тобто наповнення Категорії КБ нестале і банка може кожного разу її змінювати на свій розсуд. Отака відмазка у банці зафіксована в Умовах.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:00

Re: А-Банк

Пробував потягти з жовтої альфою 1000 - малює коміс 38.
Прийшлось тягти спочатку форвардом без комісу, а тоді з нього на хамелеон кидати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:01

Ой+
Так з Жовтої штовхати треба, щоб без комісії.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:31

  Amethyst написав:А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело

Та не кажіть. Слали СМС - ки - "користуйтесь КЛ", на оплату, покупки і т.д.
Влаштувала мене одна оплата, витратила.
З 3 числа цього місяца почали надсилати інші, ви використовували КЛ, вам потрібно заплатити ОМП або всю суму заборгованості в кінці місяца, або ми зіллємо все в УБКІ і вам більше не дадуть кредит не тільки у нас! Ну, не відморозки?
Куди податися чесній дівчині? :mrgreen:
копейка
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