Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:06
Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:12
А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело
ПС. Таки заставили вчитатися в їх Умови по КБ.
Тобто наповнення Категорії КБ нестале і банка може кожного разу її змінювати на свій розсуд. Отака відмазка у банці зафіксована в Умовах.
Додано: Пон 04 лип, 2022 13:00
Re: А-Банк
Пробував потягти з жовтої альфою 1000 - малює коміс 38.
Прийшлось тягти спочатку форвардом без комісу, а тоді з нього на хамелеон кидати.
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:31
Та не кажіть. Слали СМС - ки - "користуйтесь КЛ", на оплату, покупки і т.д.
Влаштувала мене одна оплата, витратила.
З 3 числа цього місяца почали надсилати інші, ви використовували КЛ, вам потрібно заплатити ОМП або всю суму заборгованості в кінці місяца, або ми зіллємо все в УБКІ і вам більше не дадуть кредит не тільки у нас! Ну, не відморозки?
Куди податися чесній дівчині?
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