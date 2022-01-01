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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
83%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:06

  Amethyst написав:
  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку

Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка! :oops:
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 22:12

  копейка написав:
  Amethyst написав:
  копейка написав:Чи є десь список MCC кодів до категорій кешбеку в ашці?

правіше слова Кешбек є і у коружечку

Холепа, дійсно. Тільки коли не вібрані категорії його ж нету, кружка! :oops:

А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело

ПС. Таки заставили вчитатися в їх Умови по КБ.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk
2.10.3.2. Бонуси за здійснення операцій з використанням Картки поділяються залежно від типу категорії. Категорії покупок визначаються Банком по MCC (групи товарів) або зв'язці МСС та Merchant Name (унікальні мережі магазинів), які прив’язані торгово-сервісній організації її банком-еквайром. Перелік MCC категорій або зв'язок МСС та Merchant Name можуть бути змінені Банком на власний розсуд. Категорії визначаються Банком і доводяться до відома Клієнтів в Мобільному додатку або на сайті Банку. Тип операції визначається Банком за датою здійснення операції.
Тобто наповнення Категорії КБ нестале і банка може кожного разу її змінювати на свій розсуд. Отака відмазка у банці зафіксована в Умовах.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:00

Re: А-Банк

Пробував потягти з жовтої альфою 1000 - малює коміс 38.
Прийшлось тягти спочатку форвардом без комісу, а тоді з нього на хамелеон кидати.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:01

Ой+
Так з Жовтої штовхати треба, щоб без комісії.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:31

  Amethyst написав:А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело

Та не кажіть. Слали СМС - ки - "користуйтесь КЛ", на оплату, покупки і т.д.
Влаштувала мене одна оплата, витратила.
З 3 числа цього місяца почали надсилати інші, ви використовували КЛ, вам потрібно заплатити ОМП або всю суму заборгованості в кінці місяца, або ми зіллємо все в УБКІ і вам більше не дадуть кредит не тільки у нас! Ну, не відморозки?
Куди податися чесній дівчині? :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 22:12

Re: А-Банк

копейка написав:
  Amethyst написав:А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело

Та не кажіть. Слали СМС - ки - "користуйтесь КЛ", на оплату, покупки і т.д.
Влаштувала мене одна оплата, витратила.
З 3 числа цього місяца почали надсилати інші, ви використовували КЛ, вам потрібно заплатити ОМП або всю суму заборгованості в кінці місяца, або ми зіллємо все в УБКІ і вам більше не дадуть кредит не тільки у нас! Ну, не відморозки?
Куди податися чесній дівчині? :mrgreen:
Такаж історія. Я їм весь мозок виїв за такі повідомлення. Погрожував страшним, не користуватися картою )
Сказав як не мають ресурсу для персональної вибірки - полетять в низ списку Gpay.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 10:20

Re: А-Банк

А є тут комісія за оплату гривневою картою (наприклад Зеленою) в іншій валюті (USD/EUR) в інтернеті або за кордоном (у терміналі, не банкомат)? І взагалі, який досвід? Курси кращі, ніж у примата.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:40

Re: А-Банк

Вітаю. Хтось оформлював у банку повернення коштів (чарджбек) за покупки на закордонному інтернет сайті? Чи правда, що банк стягує якусь комісію за розгляд заявки? Принаймні в чаті банку про це повідомили.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:49

  _PORT_UA написав:Вітаю. Хтось оформлював у банку повернення коштів (чарджбек) за покупки на закордонному інтернет сайті? Чи правда, що банк стягує якусь комісію за розгляд заявки? Принаймні в чаті банку про це повідомили.

Я оформлял чарджбек в абанке в январе 2021. За заявление банк заблокировал на карте если ничего не путаю -500 грн. Рассмотрение спора было около четырёх месяцев. Решение в итоге было в мою пользу. После получения возврата и те 500 грн. разблокировали автоматически
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:50

WallNutPen ,схоже зараз змінились умови. Кажуть про обов'язкову комісію в 10%, або мінімум 250грн.
_PORT_UA
 
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