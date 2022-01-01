2.10.3.2. Бонуси за здійснення операцій з використанням Картки поділяються залежно від типу категорії. Категорії покупок визначаються Банком по MCC (групи товарів) або зв'язці МСС та Merchant Name (унікальні мережі магазинів), які прив’язані торгово-сервісній організації її банком-еквайром. Перелік MCC категорій або зв'язок МСС та Merchant Name можуть бути змінені Банком на власний розсуд. Категорії визначаються Банком і доводяться до відома Клієнтів в Мобільному додатку або на сайті Банку. Тип операції визначається Банком за датою здійснення операції.
Тобто наповнення Категорії КБ нестале і банка може кожного разу її змінювати на свій розсуд. Отака відмазка у банці зафіксована в Умовах.
Amethyst написав:А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело
Та не кажіть. Слали СМС - ки - "користуйтесь КЛ", на оплату, покупки і т.д. Влаштувала мене одна оплата, витратила. З 3 числа цього місяца почали надсилати інші, ви використовували КЛ, вам потрібно заплатити ОМП або всю суму заборгованості в кінці місяца, або ми зіллємо все в УБКІ і вам більше не дадуть кредит не тільки у нас! Ну, не відморозки? Куди податися чесній дівчині?
Amethyst написав:А дійсно, це ж Шапіто -- з ним весело
Та не кажіть. Слали СМС - ки - "користуйтесь КЛ", на оплату, покупки і т.д. Влаштувала мене одна оплата, витратила. З 3 числа цього місяца почали надсилати інші, ви використовували КЛ, вам потрібно заплатити ОМП або всю суму заборгованості в кінці місяца, або ми зіллємо все в УБКІ і вам більше не дадуть кредит не тільки у нас! Ну, не відморозки? Куди податися чесній дівчині?
Такаж історія. Я їм весь мозок виїв за такі повідомлення. Погрожував страшним, не користуватися картою ) Сказав як не мають ресурсу для персональної вибірки - полетять в низ списку Gpay.
Вітаю. Хтось оформлював у банку повернення коштів (чарджбек) за покупки на закордонному інтернет сайті? Чи правда, що банк стягує якусь комісію за розгляд заявки? Принаймні в чаті банку про це повідомили.
_PORT_UA написав:Вітаю. Хтось оформлював у банку повернення коштів (чарджбек) за покупки на закордонному інтернет сайті? Чи правда, що банк стягує якусь комісію за розгляд заявки? Принаймні в чаті банку про це повідомили.
Я оформлял чарджбек в абанке в январе 2021. За заявление банк заблокировал на карте если ничего не путаю -500 грн. Рассмотрение спора было около четырёх месяцев. Решение в итоге было в мою пользу. После получения возврата и те 500 грн. разблокировали автоматически