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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
83%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:56

  _PORT_UA написав:WallNutPen ,схоже зараз змінились умови. Кажуть про обов'язкову комісію в 10%, або мінімум 250грн.

теж колись був чарджбек саме в абанку на суму близько 150 грн, тому брали задаток 250 грн (по мінімуму). Десь протягом місяця вирішилося (всередині України, fondy).
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:50

ScaryBee , а той задаток було повернуто?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 956
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Подякував: 186 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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