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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:56
_PORT_UA написав:WallNutPen
,схоже зараз змінились умови. Кажуть про обов'язкову комісію в 10%, або мінімум 250грн.
теж колись був чарджбек саме в абанку на суму близько 150 грн, тому брали задаток 250 грн (по мінімуму). Десь протягом місяця вирішилося (всередині України, fondy).
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:50
ScaryBee , а той задаток було повернуто?
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