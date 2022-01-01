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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:56
_PORT_UA написав:WallNutPen
,схоже зараз змінились умови. Кажуть про обов'язкову комісію в 10%, або мінімум 250грн.
теж колись був чарджбек саме в абанку на суму близько 150 грн, тому брали задаток 250 грн (по мінімуму). Десь протягом місяця вирішилося (всередині України, fondy).
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ScaryBee
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:50
ScaryBee , а той задаток було повернуто?
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:54
_PORT_UA
Коли Ви вже навчитеся читати тарифи?
Запит на оспорювання операції по платіжній
картці через Міжнародну платіжну систему
10% від суми, що оспорюється (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).
Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на поточному
рахунку клієнта у вигляді незнижуваного залишку та
списуються виключно в разі, коли за результатами
розгляду претензії Клієнта оспорювана операція не
скасовується (отримано обгрунтовану відмову в
поверненні коштів)
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:08
_PORT_UA написав:ScaryBee
, а той задаток було повернуто?
так, виграли справу, то й повернули. Програєте - не повернуть.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 15:46
А-банка завлекает акцией
Условия акции "Жаркие депозиты"
Условия акции:
При оформлении НОВЫХ вкладов Online и "Стандарт Срочный" на 12, 15
месяцев от 50 тыс. грн, или "Стандарт Срочный" на 6, 12 месяцев от 10 тыс.
долл./евро, Банк предоставляет надбавку +1% к базовой ставке по вкладу.
Срок действия акции: 12.07.2022 – 31.08.2022 г.
При лонгации вкладов Online сроком на 12, 15 месяцев в период акции будет
предоставлена надбавка +1%.
В период акции при оформлении вкладов "Стандарт", "Стандарт Срочный" и
Online на 6, 12, 15 месяцев на сумму более 150 тыс. грн, надбавка 0,5% к
базовой ставке НЕ предоставляется.
Дополнительный процент по акции "Жаркие депозиты" НЕ суммируется с
другими дополнительными процентами.
Но при тех ставках, что сейчас есть в банке - не интересно
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WallNutPen
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Додано: Пон 18 лип, 2022 18:53
WallNutPen написав:
А-банка завлекает акцией
Условия акции "Жаркие депозиты"
Условия акции:
При оформлении НОВЫХ вкладов Online и "Стандарт Срочный" на 12, 15
месяцев от 50 тыс. грн, или "Стандарт Срочный" на 6, 12 месяцев от 10 тыс.
долл./евро, Банк предоставляет надбавку +1% к базовой ставке по вкладу.
Срок действия акции: 12.07.2022 – 31.08.2022 г.
При лонгации вкладов Online сроком на 12, 15 месяцев в период акции будет
предоставлена надбавка +1%.
В период акции при оформлении вкладов "Стандарт", "Стандарт Срочный" и
Online на 6, 12, 15 месяцев на сумму более 150 тыс. грн, надбавка 0,5% к
базовой ставке НЕ предоставляется.
Дополнительный процент по акции "Жаркие депозиты" НЕ суммируется с
другими дополнительными процентами.
Но при тех ставках, что сейчас есть в банке - не интересно
У них "скучное лицо и денег никто не даст".
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darmet
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Додано: Сер 20 лип, 2022 15:16
Gost2013 написав:
До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.
Неправда... Для любых денег сейчас! У меня закончился депо, деньги упали на Зеленую карту. До 100тыс смог нормально перекидывать себе на другие карты. А вот свыше 100тыс требует комиссию в 2%. Это реальность.
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Watcher
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Додано: Сер 20 лип, 2022 16:01
Watcher написав: Gost2013 написав:
До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.
Неправда... Для любых денег сейчас! У меня закончился депо, деньги упали на Зеленую карту. До 100тыс смог нормально перекидывать себе на другие карты. А вот свыше 100тыс требует комиссию в 2%. Это реальность.
Завжди треба звірятися з першоджерелом - пораду з форуму до справи не пришиєш. Розділення на цільові/нецільові є лише у Жовтої, як для кешу, так і для переказів, тому виводити треба було на неї.
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klug
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