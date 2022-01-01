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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
83%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:56

  _PORT_UA написав:WallNutPen ,схоже зараз змінились умови. Кажуть про обов'язкову комісію в 10%, або мінімум 250грн.

теж колись був чарджбек саме в абанку на суму близько 150 грн, тому брали задаток 250 грн (по мінімуму). Десь протягом місяця вирішилося (всередині України, fondy).
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:50

ScaryBee , а той задаток було повернуто?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:54

_PORT_UA
Коли Ви вже навчитеся читати тарифи?

Запит на оспорювання операції по платіжній
картці через Міжнародну платіжну систему

10% від суми, що оспорюється (мінімум 250 грн,
максимум 500 грн).

Грошові кошти в сумі комісії фіксуються на поточному
рахунку клієнта у вигляді незнижуваного залишку та
списуються виключно в разі, коли за результатами
розгляду претензії Клієнта оспорювана операція не
скасовується (отримано обгрунтовану відмову в
поверненні коштів)
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:08

  _PORT_UA написав:ScaryBee , а той задаток було повернуто?

так, виграли справу, то й повернули. Програєте - не повернуть.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:46

Re: А-Банк

А-банка завлекает акцией
Условия акции "Жаркие депозиты"
Условия акции:
При оформлении НОВЫХ вкладов Online и "Стандарт Срочный" на 12, 15
месяцев от 50 тыс. грн, или "Стандарт Срочный" на 6, 12 месяцев от 10 тыс.
долл./евро, Банк предоставляет надбавку +1% к базовой ставке по вкладу.
Срок действия акции: 12.07.2022 – 31.08.2022 г.
При лонгации вкладов Online сроком на 12, 15 месяцев в период акции будет
предоставлена ​ надбавка +1%.
В период акции при оформлении вкладов "Стандарт", "Стандарт Срочный" и
Online на 6, 12, 15 месяцев на сумму более 150 тыс. грн, надбавка 0,5% к
базовой ставке НЕ предоставляется.
Дополнительный процент по акции "Жаркие депозиты" НЕ суммируется с
другими дополнительными процентами.

Но при тех ставках, что сейчас есть в банке - не интересно :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 18:53

  WallNutPen написав:А-банка завлекает акцией
Условия акции "Жаркие депозиты"
Условия акции:
При оформлении НОВЫХ вкладов Online и "Стандарт Срочный" на 12, 15
месяцев от 50 тыс. грн, или "Стандарт Срочный" на 6, 12 месяцев от 10 тыс.
долл./евро, Банк предоставляет надбавку +1% к базовой ставке по вкладу.
Срок действия акции: 12.07.2022 – 31.08.2022 г.
При лонгации вкладов Online сроком на 12, 15 месяцев в период акции будет
предоставлена ​ надбавка +1%.
В период акции при оформлении вкладов "Стандарт", "Стандарт Срочный" и
Online на 6, 12, 15 месяцев на сумму более 150 тыс. грн, надбавка 0,5% к
базовой ставке НЕ предоставляется.
Дополнительный процент по акции "Жаркие депозиты" НЕ суммируется с
другими дополнительными процентами.

Но при тех ставках, что сейчас есть в банке - не интересно :(

У них "скучное лицо и денег никто не даст". :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 15:16

Re: А-Банк

  Gost2013 написав:До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.

Неправда... Для любых денег сейчас! У меня закончился депо, деньги упали на Зеленую карту. До 100тыс смог нормально перекидывать себе на другие карты. А вот свыше 100тыс требует комиссию в 2%. Это реальность.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 16:01

  Watcher написав:
  Gost2013 написав:До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.

Неправда... Для любых денег сейчас! У меня закончился депо, деньги упали на Зеленую карту. До 100тыс смог нормально перекидывать себе на другие карты. А вот свыше 100тыс требует комиссию в 2%. Это реальность.

Завжди треба звірятися з першоджерелом - пораду з форуму до справи не пришиєш. Розділення на цільові/нецільові є лише у Жовтої, як для кешу, так і для переказів, тому виводити треба було на неї.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:29

із тг
---
Вже сьогодні можна подати заявку на відкриття депозиту на суму до 50 тис. грн в місяць (еквівалент) за картковим курсом черзе відділення банку або через контактний центр.
Незабаром очікуйте оформленя в ABank24!
Все для наших клієнтів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:33

Ну нарешті!)))

  greenozon написав:із тг
---
Вже сьогодні можна подати заявку на відкриття депозиту на суму до 50 тис. грн в місяць (еквівалент) за картковим курсом черзе відділення банку або через контактний центр.
Незабаром очікуйте оформленя в ABank24!
Все для наших клієнтів

О, круто!
Тепер я можу через додаток оформити доларовий депозит конвертувавши у них гривню пА37 ? - зі смартфону не вилазячи з окопу? :mrgreen:
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