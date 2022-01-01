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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:33
Успіх написав: greenozon написав:
із тг
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Вже сьогодні можна подати заявку на відкриття депозиту на суму до 50 тис. грн в місяць (еквівалент) за картковим курсом черзе відділення банку або через контактний центр.
Незабаром очікуйте оформленя в ABank24!
Все для наших клієнтів
О, круто!
Тепер я можу через додаток оформити доларовий депозит конвертувавши у них гривню пА37 ? - зі смартфону не вилазячи з окопу?
Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:38
greenozon написав:
за картковим курсом
"Да пашлі ви!" (с)
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:36
klug написав:
Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту
А чого не як у всіх пА +/-37?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:55
Успіх , тому що готівковий курс на зараз вже перевалив за 41грн!
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:39
Watcher написав:Успіх
, тому що готівковий курс на зараз вже перевалив за 41грн!
це нічого не пояснює
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