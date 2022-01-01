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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
83%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:33

  Успіх написав:
  greenozon написав:із тг
---
Вже сьогодні можна подати заявку на відкриття депозиту на суму до 50 тис. грн в місяць (еквівалент) за картковим курсом черзе відділення банку або через контактний центр.
Незабаром очікуйте оформленя в ABank24!
Все для наших клієнтів

О, круто!
Тепер я можу через додаток оформити доларовий депозит конвертувавши у них гривню пА37 ? - зі смартфону не вилазячи з окопу? :mrgreen:

Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:38

  greenozon написав:за картковим курсом

"Да пашлі ви!" (с)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:36

Re: А-Банк

  klug написав:Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту

А чого не як у всіх пА +/-37?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:55

Успіх , тому що готівковий курс на зараз вже перевалив за 41грн!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:39

  Watcher написав:Успіх , тому що готівковий курс на зараз вже перевалив за 41грн!

це нічого не пояснює
flysoulfly
 
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