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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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А-Банк 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
83%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:33

  Успіх написав:
  greenozon написав:із тг
---
Вже сьогодні можна подати заявку на відкриття депозиту на суму до 50 тис. грн в місяць (еквівалент) за картковим курсом черзе відділення банку або через контактний центр.
Незабаром очікуйте оформленя в ABank24!
Все для наших клієнтів

О, круто!
Тепер я можу через додаток оформити доларовий депозит конвертувавши у них гривню пА37 ? - зі смартфону не вилазячи з окопу? :mrgreen:

Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:38

  greenozon написав:за картковим курсом

"Да пашлі ви!" (с)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:36

Re: А-Банк

  klug написав:Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту

А чого не як у всіх пА +/-37?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:55

Успіх , тому що готівковий курс на зараз вже перевалив за 41грн!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:39

  Watcher написав:Успіх , тому що готівковий курс на зараз вже перевалив за 41грн!

це нічого не пояснює
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:57

  klug написав:
  Watcher написав:
  Gost2013 написав:До 100 тыс.грн в мес.- да. Свыше -2%. Это для денег любого происхождения.
Для целевых /например депозиты/ без ограничений.

Неправда... Для любых денег сейчас! У меня закончился депо, деньги упали на Зеленую карту. До 100тыс смог нормально перекидывать себе на другие карты. А вот свыше 100тыс требует комиссию в 2%. Это реальность.

Завжди треба звірятися з першоджерелом - пораду з форуму до справи не пришиєш. Розділення на цільові/нецільові є лише у Жовтої, як для кешу, так і для переказів, тому виводити треба було на неї.

А кешбэк по жёлтой начисляют при выбранном кредлимите на зелёной и в каком размере?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:11

  Успіх написав:
  klug написав:Звичайно, по 38.02, як і просили - усе для фронту

А чого не як у всіх пА +/-37?

Надбавка за сервіс. Усі оформлюють у відділенні, а тут можна прямо з окопу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:19

Re: А-Банк

  lara_08 написав:А кешбэк по жёлтой начисляют при выбранном кредлимите на зелёной и в каком размере?
Да, в размере как за дебетку (большее значение)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:20

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:А кешбэк по жёлтой начисляют при выбранном кредлимите на зелёной и в каком размере?
Да, в размере как за дебетку (большее значение)

Ну хоть в этом они не скопировали монобанк, там же по белой меньше кешбэк, если выбрана чёрная. А по старой Абанковской КДВ не знаете как будет?
lara_08
 
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