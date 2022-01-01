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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 16:07
валюта на відкриття депозитів
Згідно з постановою НБУ ми можемо продавати безготівкову валюту на відкриття депозитів!
Тепер клієнти А-Банку можуть відкрити депозит у євро або доларах на суму до 50 тис. грн в місяць в еквіваленті за вигідним курсом. Купити валюту можна на депозит від 3 місяців без дострокового розірвання через відділення банку, або зателефонувавши на гарячу лінію 7776
Курси валют
Для депозитів
Продаж
ДОЛ 38.990
ЄВРО 39.200
ПС. А хлопці -- не промах!
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