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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
86%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:51

Анюта нет, можно завтра.Они говорят с запасом))
melkh
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Повідомлень: 712
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:36

melkh спасибо!
Анюта
 
Повідомлень: 135
З нами з: 25.06.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:07

валюта на відкриття депозитів

Згідно з постановою НБУ ми можемо продавати безготівкову валюту на відкриття депозитів!
Тепер клієнти А-Банку можуть відкрити депозит у євро або доларах на суму до 50 тис. грн в місяць в еквіваленті за вигідним курсом. Купити валюту можна на депозит від 3 місяців без дострокового розірвання через відділення банку, або зателефонувавши на гарячу лінію 7776

Курси валют
Для депозитів
Продаж
ДОЛ 38.990
ЄВРО 39.200

ПС. А хлопці -- не промах!
Amethyst
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Повідомлень: 2766
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
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mustbe

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