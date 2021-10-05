|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 19:51
Анюта нет, можно завтра.Они говорят с запасом))
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 20:36
melkh спасибо!
-
Анюта
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 25.06.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 лип, 2022 16:07
Згідно з постановою НБУ ми можемо продавати безготівкову валюту на відкриття депозитів!
Тепер клієнти А-Банку можуть відкрити депозит у євро або доларах на суму до 50 тис. грн в місяць в еквіваленті за вигідним курсом. Купити валюту можна на депозит від 3 місяців без дострокового розірвання через відділення банку, або зателефонувавши на гарячу лінію 7776
Курси валют
Для депозитів
Продаж
ДОЛ 38.990
ЄВРО 39.200
ПС. А хлопці -- не промах!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2766
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Пон 01 сер, 2022 00:05
В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1814
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 00:48
Tegularius написав:
В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
А во что с гривней сейчас играться?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|148
|99676
|
|
|2082
|1233704
|
|
|600
|528690
|
|