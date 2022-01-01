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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 19:51
Анюта нет, можно завтра.Они говорят с запасом))
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melkh
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:36
melkh спасибо!
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Анюта
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Додано: Нед 31 лип, 2022 16:07
Згідно з постановою НБУ ми можемо продавати безготівкову валюту на відкриття депозитів!
Тепер клієнти А-Банку можуть відкрити депозит у євро або доларах на суму до 50 тис. грн в місяць в еквіваленті за вигідним курсом. Купити валюту можна на депозит від 3 місяців без дострокового розірвання через відділення банку, або зателефонувавши на гарячу лінію 7776
Курси валют
Для депозитів
Продаж
ДОЛ 38.990
ЄВРО 39.200
ПС. А хлопці -- не промах!
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Amethyst
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Додано: Пон 01 сер, 2022 00:05
В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
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Tegularius
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Додано: Пон 01 сер, 2022 00:48
Tegularius написав:
В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
А во что с гривней сейчас играться?
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 сер, 2022 06:52
flysoulfly написав: Tegularius написав:
В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
А во что с гривней сейчас играться?
Продаж баксу в обміннику па40,купівля під депозит із розрахунку бакс па38
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sens
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Додано: Пон 01 сер, 2022 07:41
sens написав: flysoulfly написав: Tegularius написав:
В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
А во что с гривней сейчас играться?
Продаж баксу в обміннику па40,купівля під депозит із розрахунку бакс па38
и снова исходная ситуация с ФГВ ?
Л - логика.
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:53
Відсутність можливості відкрити валютний депозит за гривні у додатку, думаю, пояснюється лише тим, що необхідно максимально обмежити к-сть бажаючих зберегти гривню від суттєвого знецінення в перспективі...
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Watcher
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:25
Watcher написав:
Відсутність можливості відкрити валютний депозит за гривні у додатку, думаю, пояснюється лише тим, що необхідно максимально обмежити к-сть бажаючих зберегти гривню від суттєвого знецінення в перспективі...
В чаті можна відкрити по курсу 38.99. Навіть за рахунок кредитних можна за +4%.
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Visky
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