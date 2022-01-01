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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:51

Анюта нет, можно завтра.Они говорят с запасом))
melkh
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Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:36

melkh спасибо!
Анюта
 
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:07

валюта на відкриття депозитів

Згідно з постановою НБУ ми можемо продавати безготівкову валюту на відкриття депозитів!
Тепер клієнти А-Банку можуть відкрити депозит у євро або доларах на суму до 50 тис. грн в місяць в еквіваленті за вигідним курсом. Купити валюту можна на депозит від 3 місяців без дострокового розірвання через відділення банку, або зателефонувавши на гарячу лінію 7776

Курси валют
Для депозитів
Продаж
ДОЛ 38.990
ЄВРО 39.200

ПС. А хлопці -- не промах!
Amethyst
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Повідомлень: 2775
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Подякував: 166 раз.
Подякували: 510 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:05

В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:48

  Tegularius написав:В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.

А во что с гривней сейчас играться?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 06:52

  flysoulfly написав:
  Tegularius написав:В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.

А во что с гривней сейчас играться?

Продаж баксу в обміннику па40,купівля під депозит із розрахунку бакс па38
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:41

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  Tegularius написав:В Украине после кидка вкладчиков Мегабанка (а 7 лет назад Надры) вообще не советовал бы играться в валютные депозиты.
Купите на депозит доллар по 39, получите назад из ФГВ гривну по 36,5.

А во что с гривней сейчас играться?

Продаж баксу в обміннику па40,купівля під депозит із розрахунку бакс па38
и снова исходная ситуация с ФГВ ? :wink:
Л - логика.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:53

Відсутність можливості відкрити валютний депозит за гривні у додатку, думаю, пояснюється лише тим, що необхідно максимально обмежити к-сть бажаючих зберегти гривню від суттєвого знецінення в перспективі...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:25

  Watcher написав:Відсутність можливості відкрити валютний депозит за гривні у додатку, думаю, пояснюється лише тим, що необхідно максимально обмежити к-сть бажаючих зберегти гривню від суттєвого знецінення в перспективі...

В чаті можна відкрити по курсу 38.99. Навіть за рахунок кредитних можна за +4%.
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  #<1 ... 36373839
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