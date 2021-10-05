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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:25

Сьогодні продали євро на депозит по 39,2грн.
Watcher
 
Повідомлень: 2206
З нами з: 31.05.09
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  #<1 ... 37383940
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