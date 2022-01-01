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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:25
Сьогодні продали євро на депозит по 39,2грн.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:37
Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?
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