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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
75%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:25

Сьогодні продали євро на депозит по 39,2грн.
Watcher
 
Повідомлень: 2206
З нами з: 31.05.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 483 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:37

Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?
Карамболь
 
Повідомлень: 668
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:46

  Карамболь написав:Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?

При накопиченні 100 грн можете вивести кеш бек на Зелену/Іменну с фото
novichok
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Повідомлень: 2662
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:15

Банк что-нибудь наливает на зелёную в виде %% ?
Карамболь
 
Повідомлень: 668
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:22

  Карамболь написав:Банк что-нибудь наливает на зелёную в виде %% ?

Нет
lara_08
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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