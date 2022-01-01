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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:25
Сьогодні продали євро на депозит по 39,2грн.
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Watcher
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Додано: Пон 01 сер, 2022 22:37
Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?
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Карамболь
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Додано: Пон 01 сер, 2022 23:46
Карамболь написав:
Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?
При накопиченні 100 грн можете вивести кеш бек на Зелену/Іменну с фото
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novichok
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:15
Банк что-нибудь наливает на зелёную в виде %% ?
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Карамболь
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:22
Карамболь написав:
Банк что-нибудь наливает на зелёную в виде %% ?
Нет
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lara_08
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Додано: Суб 06 сер, 2022 14:22
Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?
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Успіх
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Додано: Суб 06 сер, 2022 15:08
Успіх написав:
Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?
Зачем? Ведь есть куча вариантов открыть по 37-37,12. Ну да с кедами. Но у А-банки было 38+ когда у других с кедами было 37,12 максимум. Вот был бы тогда курс по 37,59 - то может вместо того чтобы ехать в другую часть города в Альянс я и занес бы в А-банк, но поздно А-банк (да и Моно) вcpaлись (извините за мой французский
). Думаю не покривлю душой если скажу, что сливки поснимали сняли самые первые - газ, аккорд, альянс, ОТР - да даже эксим - а моня с абанкой пусть сосут писос. Да еще и с завышенными курсами ;(
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WallNutPen
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