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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 23:46
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:22
Re: А-Банк
Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:08
Зачем? Ведь есть куча вариантов открыть по 37-37,12. Ну да с кедами. Но у А-банки было 38+ когда у других с кедами было 37,12 максимум. Вот был бы тогда курс по 37,59 - то может вместо того чтобы ехать в другую часть города в Альянс я и занес бы в А-банк, но поздно А-банк (да и Моно) вcpaлись (извините за мой французский ). Думаю не покривлю душой если скажу, что сливки поснимали сняли самые первые - газ, аккорд, альянс, ОТР - да даже эксим - а моня с абанкой пусть сосут писос. Да еще и с завышенными курсами ;(
Додано: Сер 10 сер, 2022 00:33
Re: А-Банк
Есть вопросы завсегдатаям. Писал на рэде, продублирую и сюда:
Чем (для нового клиента) сейчас может быть полезен а-банк? При имеющихся картах приват, моно, райф, пумб, ощад, форвард, нео, сенс, тас. В качестве транзитки (р2р и/или сеп безкомисные) какую выбрать?
Просмотрел тарифы зеленой
Вопросы:
1. По СЭП не вижу ничего, вход, понятно, без комиса, а как на выход? Про "сейчас не работает" читал, а как раньше было с комисом (и если есть где в тарифах - ткните), и по времени обработки исходящего СЭП? В рабочее время / нерабочее / выходные? Как по опыту - шустро отправляют?
2. По теховеру - наказывают / нет? Имею ввиду входящий П2П как долго обрабатывается? Можно ли сразу пулять дальше или нужно ждать проводку по счету? Как проверить что провелось, в выписку быстро попадает? Дает ли банк выписку в моб. приложении?
Спасибо всем ответившим.
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