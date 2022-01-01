Додано: Сер 10 сер, 2022 00:33

Есть вопросы завсегдатаям. Писал на рэде, продублирую и сюда:Чем (для нового клиента) сейчас может быть полезен а-банк? При имеющихся картах приват, моно, райф, пумб, ощад, форвард, нео, сенс, тас. В качестве транзитки (р2р и/или сеп безкомисные) какую выбрать?Просмотрел тарифы зеленойи желтойи в интересующих меня моментах разницы не увидел. Подскажите, кто знает. Как я понял, зеленая - кредитка, но лимита сейчас не дают, зеленая - дебетка. П2П на выход на другие банки безкомисно до 100к в месяц с любой карты, но суммируется на одного клиента по всем картам. П2П сторонним сервисом (потянуть из другого банка) по обеим - 0,9%. Банкомат - 0,9%.Вопросы:1. По СЭП не вижу ничего, вход, понятно, без комиса, а как на выход? Про "сейчас не работает" читал, а как раньше было с комисом (и если есть где в тарифах - ткните), и по времени обработки исходящего СЭП? В рабочее время / нерабочее / выходные? Как по опыту - шустро отправляют?2. По теховеру - наказывают / нет? Имею ввиду входящий П2П как долго обрабатывается? Можно ли сразу пулять дальше или нужно ждать проводку по счету? Как проверить что провелось, в выписку быстро попадает? Дает ли банк выписку в моб. приложении?Спасибо всем ответившим.