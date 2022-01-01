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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:25

Сьогодні продали євро на депозит по 39,2грн.
Watcher
 
Повідомлень: 2206
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Подякував: 216 раз.
Подякували: 483 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:37

Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?
Карамболь
 
Повідомлень: 668
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Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 23:46

  Карамболь написав:Кэшбек можно выводить на любую карту или как и раньше только на ЗСУ?

При накопиченні 100 грн можете вивести кеш бек на Зелену/Іменну с фото
novichok
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Повідомлень: 2668
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Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:15

Банк что-нибудь наливает на зелёную в виде %% ?
Карамболь
 
Повідомлень: 668
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:22

  Карамболь написав:Банк что-нибудь наливает на зелёную в виде %% ?

Нет
lara_08
 
Повідомлень: 292
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:22

Re: А-Банк

Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?
Успіх
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Повідомлень: 3811
З нами з: 18.03.21
Подякував: 142 раз.
Подякували: 498 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:08

  Успіх написав:Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?

Зачем? Ведь есть куча вариантов открыть по 37-37,12. Ну да с кедами. Но у А-банки было 38+ когда у других с кедами было 37,12 максимум. Вот был бы тогда курс по 37,59 - то может вместо того чтобы ехать в другую часть города в Альянс я и занес бы в А-банк, но поздно А-банк (да и Моно) вcpaлись (извините за мой французский :)). Думаю не покривлю душой если скажу, что сливки поснимали сняли самые первые - газ, аккорд, альянс, ОТР - да даже эксим - а моня с абанкой пусть сосут писос. Да еще и с завышенными курсами ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 00:33

Re: А-Банк

Есть вопросы завсегдатаям. Писал на рэде, продублирую и сюда:

Чем (для нового клиента) сейчас может быть полезен а-банк? При имеющихся картах приват, моно, райф, пумб, ощад, форвард, нео, сенс, тас. В качестве транзитки (р2р и/или сеп безкомисные) какую выбрать?

Просмотрел тарифы зеленой https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf и желтой https://conditions-and-rules.a-bank.com ... vta_ua.pdf и в интересующих меня моментах разницы не увидел. Подскажите, кто знает. Как я понял, зеленая - кредитка, но лимита сейчас не дают, зеленая - дебетка. П2П на выход на другие банки безкомисно до 100к в месяц с любой карты, но суммируется на одного клиента по всем картам. П2П сторонним сервисом (потянуть из другого банка) по обеим - 0,9%. Банкомат - 0,9%.
Вопросы:
1. По СЭП не вижу ничего, вход, понятно, без комиса, а как на выход? Про "сейчас не работает" читал, а как раньше было с комисом (и если есть где в тарифах - ткните), и по времени обработки исходящего СЭП? В рабочее время / нерабочее / выходные? Как по опыту - шустро отправляют?
2. По теховеру - наказывают / нет? Имею ввиду входящий П2П как долго обрабатывается? Можно ли сразу пулять дальше или нужно ждать проводку по счету? Как проверить что провелось, в выписку быстро попадает? Дает ли банк выписку в моб. приложении?

Спасибо всем ответившим.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:33

Re: А-Банк

СЭП был бесплатный, в течении пары часов все приходило без проблем.
pfauter
 
Повідомлень: 347
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:02

  pfauter написав:СЭП был бесплатный, в течении пары часов все приходило без проблем.

Допоки не перестав відправлятися на 2620.
klug
 
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  #<1 ... 37383940
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