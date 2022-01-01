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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:49

  Успіх написав:Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?


IMHO, є сенс відкривати тільки в банках в яких ви упевнені. Надійних і системних, бо є шанс отримати потім гроші назад по офіційному курсу.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 06:47

  Alexey_k9 написав:
  Успіх написав:Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?


IMHO, є сенс відкривати тільки в банках в яких ви упевнені. Надійних і системних, бо є шанс отримати потім гроші назад по офіційному курсу.

Якція від НБУ і Фонда показує - якщо валюта,то готівка.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:48

На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:56

  flysoulfly написав:На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?

Просить можете, но скорее всего не дадут.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:04

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?

Просить можете, но скорее всего не дадут.
вот я и думаю, может предварительное загашение всей задолженности решает ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:20

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?

Просить можете, но скорее всего не дадут.
вот я и думаю, может предварительное загашение всей задолженности решает ?

Скорее всего нет. Они как-то рассылку делали мол пользуйтесь кредиткой - мы всем налили по 5к. То есть мне кажется это сейчас стандартный лимит на всех который они вряд ли пересматривают. Но даже при долге в 72 грн. надоедают сообщениями с угрозами типа погасите до такого то числа иначе мы испортим вашу историю в БКИ. Ещё и звонят периодически по этому же поводу. Клоуны.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:25

  WallNutPen написав: Но даже при долге в 72 грн. надоедают сообщениями с угрозами типа погасите до такого то числа иначе мы испортим вашу историю в БКИ. Еще и звонят
Это да :)


но по поводу:
  WallNutPen написав:пользуйтесь кредиткой - мы всем налили по 5к.
То есть мне кажется это сейчас стандартный лимит на всех который они вряд ли пересматривают.
- у меня с марта 7к . Так это мноооого? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:36

  flysoulfly написав: у меня с марта 7к . Так это мноооого? :shock:
не просто много а намного больше чем у абсолютного большинства клиентов ;)
WallNutPen
 
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