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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:49
Успіх написав:
Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?
IMHO, є сенс відкривати тільки в банках в яких ви упевнені. Надійних і системних, бо є шанс отримати потім гроші назад по офіційному курсу.
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Alexey_k9
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Додано: Чет 11 сер, 2022 06:47
Alexey_k9 написав: Успіх написав:
Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?
IMHO, є сенс відкривати тільки в банках в яких ви упевнені. Надійних і системних, бо є шанс отримати потім гроші назад по офіційному курсу.
Якція від НБУ і Фонда показує - якщо валюта,то готівка.
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sens
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Додано: Чет 11 сер, 2022 07:48
На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 07:56
flysoulfly написав:
На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?
Просить можете, но скорее всего не дадут.
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lara_08
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:04
lara_08 написав: flysoulfly написав:
На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?
Просить можете, но скорее всего не дадут.
вот я и думаю, может предварительное загашение всей задолженности решает ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:20
flysoulfly написав: lara_08 написав: flysoulfly написав:
На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?
Просить можете, но скорее всего не дадут.
вот я и думаю, может предварительное загашение всей задолженности решает ?
Скорее всего нет. Они как-то рассылку делали мол пользуйтесь кредиткой - мы всем налили по 5к. То есть мне кажется это сейчас стандартный лимит на всех который они вряд ли пересматривают. Но даже при долге в 72 грн. надоедают сообщениями с угрозами типа погасите до такого то числа иначе мы испортим вашу историю в БКИ. Ещё и звонят периодически по этому же поводу. Клоуны.
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WallNutPen
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:25
WallNutPen написав:
Но даже при долге в 72 грн. надоедают сообщениями с угрозами типа погасите до такого то числа иначе мы испортим вашу историю в БКИ. Еще и звонят
Это да
но по поводу:
WallNutPen написав:
пользуйтесь кредиткой - мы всем налили по 5к.
То есть мне кажется это сейчас стандартный лимит на всех который они вряд ли пересматривают.
- у меня с марта 7к . Так это мноооого?
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flysoulfly
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WallNutPen
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