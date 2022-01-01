RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:49

  Успіх написав:Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?


IMHO, є сенс відкривати тільки в банках в яких ви упевнені. Надійних і системних, бо є шанс отримати потім гроші назад по офіційному курсу.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 187
З нами з: 06.08.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 06:47

  Alexey_k9 написав:
  Успіх написав:Ну що - хтось відкривав доларо-депо?
Па 37,59?


IMHO, є сенс відкривати тільки в банках в яких ви упевнені. Надійних і системних, бо є шанс отримати потім гроші назад по офіційному курсу.

Якція від НБУ і Фонда показує - якщо валюта,то готівка.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12996
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:48

На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?
flysoulfly
 
Повідомлень: 815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 07:56

  flysoulfly написав:На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?

Просить можете, но скорее всего не дадут.
lara_08
 
Повідомлень: 294
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:04

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?

Просить можете, но скорее всего не дадут.
вот я и думаю, может предварительное загашение всей задолженности решает ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:20

  flysoulfly написав:
  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:На Зеленую через додаток сейчас есть смысл просить повышения кредитного лимита?
Сейчас карта в грейсе. Для положительного итога - перед тем как начинать просить, всю задолженность лучше загасить?

Просить можете, но скорее всего не дадут.
вот я и думаю, может предварительное загашение всей задолженности решает ?

Скорее всего нет. Они как-то рассылку делали мол пользуйтесь кредиткой - мы всем налили по 5к. То есть мне кажется это сейчас стандартный лимит на всех который они вряд ли пересматривают. Но даже при долге в 72 грн. надоедают сообщениями с угрозами типа погасите до такого то числа иначе мы испортим вашу историю в БКИ. Ещё и звонят периодически по этому же поводу. Клоуны.
WallNutPen
 
Повідомлень: 865
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:25

  WallNutPen написав: Но даже при долге в 72 грн. надоедают сообщениями с угрозами типа погасите до такого то числа иначе мы испортим вашу историю в БКИ. Еще и звонят
Это да :)


но по поводу:
  WallNutPen написав:пользуйтесь кредиткой - мы всем налили по 5к.
То есть мне кажется это сейчас стандартный лимит на всех который они вряд ли пересматривают.
- у меня с марта 7к . Так это мноооого? :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:36

  flysoulfly написав: у меня с марта 7к . Так это мноооого? :shock:
не просто много а намного больше чем у абсолютного большинства клиентов ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 865
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:33

в мене 2К +-
але через низький КБ не використовую
greenozon
 
Повідомлень: 14014
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:38

Re: А-Банк

Спрошу здесь.
Валютные депозиты сейчас отдают? Кто-то имеет опыт?
И в банке валюту вообще реально будет получить?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 31.07.19
Подякував: 274 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39404142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir, valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 218, 219, 220
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2196 1256027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 21:50
korzviktor20
Банк Альянс 1 ... 29, 30, 31
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
301 180229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 14:34
novichok
МТБ Банк 1, 2, 3, 4
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
34 38569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 сер, 2022 13:40
МТБ БАНК

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.