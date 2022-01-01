если наступит ВДРУГ - в этом менее реально чем в среднем по больнице, ниже медианы, так сказать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:53
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:37
Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|