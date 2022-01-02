RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:53

  копейка написав:Спрошу здесь.
Валютные депозиты сейчас отдают? Кто-то имеет опыт?
И в банке валюту вообще реально будет получить?


если наступит ВДРУГ - в этом менее реально чем в среднем по больнице, ниже медианы, так сказать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:37

Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
greenozon
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:06

  greenozon написав:Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
а відновити працюючий СЕП клієнти не сильно просили?
flysoulfly
 
Повідомлень: 816
З нами з: 13.01.09
Подякував: 338 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:41

flysoulfly

Просіть і буде вам дано,
шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам;
бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому.
greenozon
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1, 2, 3, 4
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
36 38819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 11:29
Capital
Райффайзен Банк 1 ... 28, 29, 30
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
296 447871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 11:07
gonzo
Банк інвестицій та заощаджень 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 12:28
45 12876
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 09:57
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.