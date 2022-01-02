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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:53
копейка написав:
Спрошу здесь.
Валютные депозиты сейчас отдают? Кто-то имеет опыт?
И в банке валюту вообще реально будет получить?
если наступит ВДРУГ - в этом менее реально чем в среднем по больнице, ниже медианы, так сказать
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cohan
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:37
Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
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greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:06
greenozon написав:
Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
а відновити працюючий СЕП клієнти не сильно просили?
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flysoulfly
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:41
flysoulfly
Просіть і буде вам дано,
шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам;
бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому.
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greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:42
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Додано: Вів 16 сер, 2022 15:59
А шо з достроковим розірванням депо(там де це дозволено у договорі)?
Гроші повертаються на КдВ як цільові і без коміс знімаються у касі чи як?
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