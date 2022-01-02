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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:53

  копейка написав:Спрошу здесь.
Валютные депозиты сейчас отдают? Кто-то имеет опыт?
И в банке валюту вообще реально будет получить?


если наступит ВДРУГ - в этом менее реально чем в среднем по больнице, ниже медианы, так сказать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:37

Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:06

  greenozon написав:Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
а відновити працюючий СЕП клієнти не сильно просили?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:41

flysoulfly

Просіть і буде вам дано,
шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам;
бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:42

а як же класика )
https://youtu.be/7YbENTnfAyc
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:59

А шо з достроковим розірванням депо(там де це дозволено у договорі)?
Гроші повертаються на КдВ як цільові і без коміс знімаються у касі чи як?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40

  v57 написав:а як же класика )
https://youtu.be/7YbENTnfAyc

З Булгаковим більше не дружимо.
klug
 
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