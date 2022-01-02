если наступит ВДРУГ - в этом менее реально чем в среднем по больнице, ниже медианы, так сказать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:53
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:37
Клієнти сильно просили і сильно отримали -
Відтепер при відправці коштів з картки в ABank24 на іншу картку АБанку можна написати коментар
Він буде відображатись в відправника та отримувача
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:06
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:41
flysoulfly
Просіть і буде вам дано,
шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам;
бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а хто стукає відчинять йому.
Додано: Вів 16 сер, 2022 15:42
а як же класика )
Додано: Вів 16 сер, 2022 15:59
А шо з достроковим розірванням депо(там де це дозволено у договорі)?
Гроші повертаються на КдВ як цільові і без коміс знімаються у касі чи як?
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40
З Булгаковим більше
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:10
Ну таки да. Сходил помажорил. Закинул полтинничек.В отделении ближе к центру очередь стояла на улице.То ли хачей то ли цыган. Сомневаюсь что коммуналку платить. А на окраине в отделении пусто, все заняло минут 10-15. Вместе с внесением в кассу. И оформлением виртуальной картыИ в долларе.Как понимаю там частенько обращаются. Сразу сказали что получится 1330 зелено-синих бамажок.
В принципе в старые времена валюту абанка отдавала подзаказ красиво без проблем. Будем посмотреть, как через три месяца вернут.
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