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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 сер, 2022 08:58
ramaz написав: lara_08 написав:
Приложение у всех работает? А то у меня чего то вылетает после входа.
Не работает. Ещё вчера вылетать начало.
Почисти кеш та данні. В тебе напевне автооновлення в плеймаркеті стоїть
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Hemi
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Додано: Нед 21 сер, 2022 09:47
alex lem написав:
В отделении
А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍
Здивувало, що вибрати більше 3х міс. - такої опції не побачив?
Бо, от в монобанку, то там від 3х міс і хоч по місяцю собі добавляй/вибирай!
То я там відкрив таке депо на 7міс.
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Додано: Нед 21 сер, 2022 10:50
Hemi написав:
Почисти кеш та данні. В тебе напевне автооновлення в плеймаркеті стоїть
Уже откатили в маркете проблемную бета-версию.
С другой стороны, автообновление - это плохо? У меня на всех ОС стоит - так должно быть.
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Vorlon
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Додано: Нед 21 сер, 2022 12:08
Успіх написав: alex lem написав:
В отделении
А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍
Здивувало, що вибрати більше 3х міс. - такої опції не побачив?
Бо, от в монобанку, то там від 3х міс і хоч по місяцю собі добавляй/вибирай!
То я там відкрив таке депо на 7міс.
Так згоден з вами. В інших банках або процентом по вкладу або навіть комісією мотивують клієнта покласти на більший строк. А-банка справді дає онлайн відкрити лише на 3 місяці. Ще й тут получилися найдорожчі соціяльні доляри по 37,6 що я оформлював на депозит.
Просто йшов мимо відділення й зайшов розпитати як це все працює.
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alex lem
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Додано: Пон 22 сер, 2022 10:34
flysoulfly написав:
а відновити працюючий СЕП клієнти не сильно просили?
Мне сказали, что уже работает (якобы с конца июля). Надо бы проверить!
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Додано: Вів 23 сер, 2022 08:46
Ну раз никто не пишет - проверил СЭП лично. Вчера поздно вечером отправил, сегодня утром в 9:33 получил на izi. Бесплатно, как обычно, как раньше...
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Додано: Вів 23 сер, 2022 11:27
банк опять курс по картам поднял. 37,75 уже
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klimig
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:10
Vorlon написав:
Ну раз никто не пишет - проверил СЭП лично. Вчера поздно вечером отправил, сегодня утром в 9:33 получил на izi. Бесплатно, как обычно, как раньше...
Про безкомисные лимиты на сэп день/месяц где почитать?
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alibob
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:14
Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт
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greenozon
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Додано: Вів 23 сер, 2022 13:12
greenozon написав:
Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт
за комісс +3%, ще й курс на +1% завищий від Привата (де +2% коміс за це)
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Amethyst
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