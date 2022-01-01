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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 08:58

  ramaz написав:
  lara_08 написав:Приложение у всех работает? А то у меня чего то вылетает после входа.

Не работает. Ещё вчера вылетать начало.

Почисти кеш та данні. В тебе напевне автооновлення в плеймаркеті стоїть
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 09:47

Re: А-Банк

  alex lem написав:В отделении

А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍
Здивувало, що вибрати більше 3х міс. - такої опції не побачив?

Бо, от в монобанку, то там від 3х міс і хоч по місяцю собі добавляй/вибирай!
То я там відкрив таке депо на 7міс.
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 10:50

  Hemi написав:Почисти кеш та данні. В тебе напевне автооновлення в плеймаркеті стоїть

Уже откатили в маркете проблемную бета-версию.

С другой стороны, автообновление - это плохо? У меня на всех ОС стоит - так должно быть.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 12:08

  Успіх написав:
  alex lem написав:В отделении

А я от вчора відкрив таке депо он-лайн 👍
Здивувало, що вибрати більше 3х міс. - такої опції не побачив?

Бо, от в монобанку, то там від 3х міс і хоч по місяцю собі добавляй/вибирай!
То я там відкрив таке депо на 7міс.

Так згоден з вами. В інших банках або процентом по вкладу або навіть комісією мотивують клієнта покласти на більший строк. А-банка справді дає онлайн відкрити лише на 3 місяці. Ще й тут получилися найдорожчі соціяльні доляри по 37,6 що я оформлював на депозит. :D Просто йшов мимо відділення й зайшов розпитати як це все працює. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 10:34

  flysoulfly написав:а відновити працюючий СЕП клієнти не сильно просили?

Мне сказали, что уже работает (якобы с конца июля). Надо бы проверить!
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:46

Ну раз никто не пишет - проверил СЭП лично. Вчера поздно вечером отправил, сегодня утром в 9:33 получил на izi. Бесплатно, как обычно, как раньше...
Vorlon
 
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Re: А-Банк

банк опять курс по картам поднял. 37,75 уже
klimig
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:10

  Vorlon написав:Ну раз никто не пишет - проверил СЭП лично. Вчера поздно вечером отправил, сегодня утром в 9:33 получил на izi. Бесплатно, как обычно, как раньше...


Про безкомисные лимиты на сэп день/месяц где почитать?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:14

Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:12

  greenozon написав:Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт

за комісс +3%, ще й курс на +1% завищий від Привата (де +2% коміс за це)
Amethyst
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