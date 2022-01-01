А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:04
Vorlon написав:
Ну раз никто не пишет - проверил СЭП лично. Вчера поздно вечером отправил, сегодня утром в 9:33 получил на izi. Бесплатно, как обычно, как раньше...
Тарифи за платежами фізичних осіб:
Універсальна/Зелена/
Картка для виплат (власні кошти)
Бездоговірний платіж
(немає договору з отримувачем)
До 20 000 грн на місяць - безкоштовно,
понад 20 000 грн - 0,5% від суми платежу,
макс. 150 грн
https://a-bank.com.ua/services/payments
- єто ихние тарифы на СЕП ?
J
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:10
Amethyst
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:14
Amethyst написав: greenozon написав:
Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт
за комісс +3%, ще й курс на +1% завищий від Привата (де +2% коміс за це)
Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку
5%
(мінімум 30 грн) за рахунок власних коштів
J
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:16
J написав: Amethyst написав: greenozon написав:
Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт
за комісс +3%, ще й курс на +1% завищий від Привата (де +2% коміс за це)
Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку
5%
(мінімум 30 грн) за рахунок власних коштів
Ааа, ніт.
Тоді я резюме від ТабФінанс почекаю. Заплутали аж жаХ!
Amethyst
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:17
Тарифи на проведення комунальних платежів
і платежів за реквізитами
J
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:19
J написав:
Тарифи на проведення комунальних платежів
і платежів за реквізитами
За реквізитами можна і оплату робити і перекази.
Я про перекази... та ще й на власні рахунки (однаковий ІПН).
На-го-ло-шу-Юююю.
Це таки Банк чи Шапіто?! Хай нормально випишуть Тарифи
Amethyst
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:21
Проверил лично, комис 3%, комис в лимит 30к не входит.
Ferlakur
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