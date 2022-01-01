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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:04

  Vorlon написав:Ну раз никто не пишет - проверил СЭП лично. Вчера поздно вечером отправил, сегодня утром в 9:33 получил на izi. Бесплатно, как обычно, как раньше...

Тарифи за платежами фізичних осіб:
Універсальна/Зелена/
Картка для виплат (власні кошти)
Бездоговірний платіж
(немає договору з отримувачем)
До 20 000 грн на місяць - безкоштовно,
понад 20 000 грн - 0,5% від суми платежу,
макс. 150 грн
https://a-bank.com.ua/services/payments
- єто ихние тарифы на СЕП ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:10

Re: А-Банк

  J написав:Тарифи за платежами фізичних осіб

Це ж про платежі, а у нас переказ на власні рахунки. Це ж Банк, а не Шапіто, він знає різницю
:lol: :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:14

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт

за комісс +3%, ще й курс на +1% завищий від Привата (де +2% коміс за це)

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку
5% (мінімум 30 грн) за рахунок власних коштів
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:16

  J написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:Додали нову опцію - переказ п2п на закордонні картки, наразі Мастер, Віза - до кінця тижня
30т ліміт

за комісс +3%, ще й курс на +1% завищий від Привата (де +2% коміс за це)

Переказ з картки А-Банку на картку закордонного
банку
5% (мінімум 30 грн) за рахунок власних коштів

Ааа, ніт.
Тоді я резюме від ТабФінанс почекаю. Заплутали аж жаХ! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:17

  Amethyst написав:
  J написав:Тарифи за платежами фізичних осіб

Це ж про платежі, а у нас переказ на власні рахунки. Це ж Банк, а не Шапіто, він знає різницю
:lol: :lol: :lol:

Тарифи на проведення комунальних платежів і
платежів за реквізитами
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:19

  J написав:
  Amethyst написав:
  J написав:Тарифи за платежами фізичних осіб

Це ж про платежі, а у нас переказ на власні рахунки. Це ж Банк, а не Шапіто, він знає різницю
:lol: :lol: :lol:

Тарифи на проведення комунальних платежів і
платежів за реквізитами

За реквізитами можна і оплату робити і перекази.
Я про перекази... та ще й на власні рахунки (однаковий ІПН).
На-го-ло-шу-Юююю.
Це таки Банк чи Шапіто?! Хай нормально випишуть Тарифи
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:21

Re: А-Банк

Проверил лично, комис 3%, комис в лимит 30к не входит.
Ferlakur
 
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