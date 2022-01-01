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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 01:00

Re: А-Банк

Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 02:24

  Alexey_k9 написав:Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?

Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
klug
 
Повідомлень: 7296
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2
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:06

  klug написав:
  Alexey_k9 написав:Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?

Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.

Так ставки по депозитах не ринкові. :(
nord
 
Повідомлень: 77
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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