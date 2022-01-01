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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 01:00
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
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Alexey_k9
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Додано: Сер 24 сер, 2022 02:24
Alexey_k9 написав:
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
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klug
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Додано: Сер 24 сер, 2022 08:06
klug написав: Alexey_k9 написав:
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
Так ставки по депозитах не ринкові.
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