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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 01:00
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
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Alexey_k9
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Додано: Сер 24 сер, 2022 02:24
Alexey_k9 написав:
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
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klug
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Додано: Сер 24 сер, 2022 08:06
klug написав: Alexey_k9 написав:
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
Так ставки по депозитах не ринкові.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:31
klug написав: Alexey_k9 написав:
Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
А ви таки вмієте в сарказм
.
У давні часи коли тут були кошерні проценти на валютні депо то віддавали легко. Гріх жалуватись. Тута лежав тілько папір. Вигріб в ноль як почалася ця активна фаза війни. Оце помажорив, по 37,59 взяв соціяльного доляру на депо. Будем сміється або плакать через 3 місяці. Зі 100 к кредитного ліміту в лютому залишили 6. Бісять дзвінками в середені місяця щоб гасив кредитку з копійчаними сумами. А гасить взагалі то до останнього дня місяця.
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alex lem
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Додано: Сер 24 сер, 2022 17:28
alex lem
везет. лимит оставили. у меня 0 с 25000 грн
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42
Ставки по депо не піднімають. Можливо тут не все так погано.
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Alexey_k9
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:44
Alexey_k9 написав:
Ставки по депо не піднімають. Можливо тут не все так погано.
Або куратор заборонив збільшувати навантаження на Фонд. Люди готові гадати на кольорах вивісок, розташуванні відділень, нумерологічній правильності дат засідань КУАП, а от звітність читати мало-хто готовий.
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klug
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:00
klug написав: Alexey_k9 написав:
тут не все так погано.
Або куратор заборонив збільшувати навантаження на Фонд. Люди готові гадати на кольорах вивісок, розташуванні відділень, нумерологічній правильності дат засідань КУАП, а от звітність читати мало-хто готовий.
от недобрі ви люди
Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:03
flysoulfly написав:
Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
так ніхто ж не знає. Треба тестити, потім писати скаргу в НБУ. Це ж кусок життя
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