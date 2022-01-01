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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 3.7 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 01:00

Re: А-Банк

Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 02:24

  Alexey_k9 написав:Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?

Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:06

  klug написав:
  Alexey_k9 написав:Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?

Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.

Так ставки по депозитах не ринкові. :(
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:31

  klug написав:
  Alexey_k9 написав:Є якісь інсайти про ситуацію тут? Як з надійністю?

Незаплямована історія, надійні власники, унікальна бізнес-модель на стабільно зростаючому ринку. Credit Suisse та JP Morgan мріють, щоб їх сюди приєднали, але не дотягують. Можна без зайвих думок заносити усе до копійки.

А ви таки вмієте в сарказм :lol: .
У давні часи коли тут були кошерні проценти на валютні депо то віддавали легко. Гріх жалуватись. Тута лежав тілько папір. Вигріб в ноль як почалася ця активна фаза війни. Оце помажорив, по 37,59 взяв соціяльного доляру на депо. Будем сміється або плакать через 3 місяці. Зі 100 к кредитного ліміту в лютому залишили 6. Бісять дзвінками в середені місяця щоб гасив кредитку з копійчаними сумами. А гасить взагалі то до останнього дня місяця.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 17:28

alex lem

везет. лимит оставили. у меня 0 с 25000 грн
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:42

Re: А-Банк

Ставки по депо не піднімають. Можливо тут не все так погано.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:44

  Alexey_k9 написав:Ставки по депо не піднімають. Можливо тут не все так погано.

Або куратор заборонив збільшувати навантаження на Фонд. Люди готові гадати на кольорах вивісок, розташуванні відділень, нумерологічній правильності дат засідань КУАП, а от звітність читати мало-хто готовий.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:00

  klug написав:
  Alexey_k9 написав:тут не все так погано.
Або куратор заборонив збільшувати навантаження на Фонд. Люди готові гадати на кольорах вивісок, розташуванні відділень, нумерологічній правильності дат засідань КУАП, а от звітність читати мало-хто готовий.
от недобрі ви люди :D

Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:03

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
так ніхто ж не знає. Треба тестити, потім писати скаргу в НБУ. Це ж кусок життя :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:21

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
так ніхто ж не знає. Треба тестити, потім писати скаргу в НБУ. Це ж кусок життя :mrgreen:

Краще щоб хтось інший заплатив коміс. Та розказав :mrgreen:
alex lem
 
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