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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:38
это звучит как плохо скрытая угроза
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:35
flysoulfly написав:
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Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
п2п на желтую без комиссии заходит ?
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J
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