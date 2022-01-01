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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.7 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:38

  alex lem написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
так ніхто ж не знає. Треба тестити, потім писати скаргу в НБУ. Це ж кусок життя :mrgreen:
Краще щоб хтось інший заплатив коміс. Та розказав :mrgreen:

это звучит как плохо скрытая угроза :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:35

  flysoulfly написав:,
Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?

п2п на желтую без комиссии заходит ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:45

  J написав:
  flysoulfly написав:,
Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?

п2п на желтую без комиссии заходит ?

Да. Но эти гроши обналичить мона ток с комисс 0.5%, как нецелевые
Amethyst
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  #<1 ... 43444546
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