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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:38
это звучит как плохо скрытая угроза
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 18:35
flysoulfly написав:
,
Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
п2п на желтую без комиссии заходит ?
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J
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 19:45
J написав: flysoulfly написав:
,
Так и не пойму: сейчас сепить с Желтой (деньги зайдут р2р с другого банка) свыше 20 000/мес себе на другой банк с комиссом будет чи без ?
п2п на желтую без комиссии заходит ?
Да. Но эти гроши обналичить мона ток с комисс 0.5%, как нецелевые
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Amethyst
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Додано: Пон 29 сер, 2022 06:48
Доброго дня.
Які умови у банку доя конвертаційного депо 50К?
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Investor_K
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:09
Жахливонаглі (
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Додано: Пон 29 сер, 2022 07:26
Amethyst написав:
Жахливонаглі (
Зрозуміло.
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Investor_K
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Додано: Пон 29 сер, 2022 08:20
Amethyst написав:
Жахливонаглі (
та да...
чьотко по принципу "хороший понт дороже денег"
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flysoulfly
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