RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:38

А що в банка з валютою, в касах видає без проблем?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 04.03.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 433, 434, 435
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4345 1811136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 23:53
копейка
Банк Глобус 1 ... 18, 19, 20
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
195 214804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 20:43
Goodman
Банк Південний 1 ... 5, 6, 7
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
60 79409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 15:33
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4346)
02.09.2022 00:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.