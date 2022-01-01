RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:38

А що в банка з валютою, в касах видає без проблем?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 04.03.15
Подякував: 201 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:41

Прикольно: карты Platinum здесь тоже без номера :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 10362
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ramaz, root, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Конкорд 1 ... 10, 11, 12
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
117 133162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 18:07
Игорь Алексеевич
Альфа-Банк 1 ... 435, 436, 437
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4366 1813702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 16:38
root
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 229, 230, 231
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2306 1280548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 15:32
andreyiskra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2439)
02.09.2022 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.