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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 22:38

А що в банка з валютою, в касах видає без проблем?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:41

Прикольно: карты Platinum здесь тоже без номера :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:23

Re: А-Банк

Vorlon, получил за это участие в тестировании, которое в Facebook проводили?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:25

  flysoulfly написав:если завтра кредзадолженность на зеленую загасить налом в отделении в кассу -
- без разницы когда? утром или где-то в 15:00 ?
из грэйса не выпаду?
Колега поповнював картку абанку через платіжний термінал якщо він не помилявся Ібоксу 500 гривньовими купюрами. То казав що ящик написав що гроші зарахують тільки після інкассаціі. Як поповнювати картку в останні дні місяця то можливо встряти ногами в жир. :D
Так що то в вас правильний вибір занести через касу банку
alex lem
 
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