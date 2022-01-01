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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 22:38
А що в банка з валютою, в касах видає без проблем?
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root
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:41
Прикольно: карты Platinum
здесь тоже без номера
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:23
Vorlon, получил за это участие в тестировании, которое в Facebook проводили?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:25
flysoulfly написав:
если завтра кредзадолженность на зеленую загасить налом в отделении в кассу -
- без разницы когда? утром или где-то в 15:00 ?
из грэйса не выпаду?
Колега поповнював картку абанку через платіжний термінал якщо він не помилявся Ібоксу 500 гривньовими купюрами. То казав що ящик написав що гроші зарахують тільки після інкассаціі. Як поповнювати картку в останні дні місяця то можливо встряти ногами в жир.
Так що то в вас правильний вибір занести через касу банку
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alex lem
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