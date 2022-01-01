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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:46

  flysoulfly написав:Інші з таблиці нашого колеги для мене або стрьомні, або нема,або дуже жадні та стрьомні і дуже очкую.

Укрексім?

Ідея?[/quote]
Перший дуже жадний, я гривньо-папір не малюю, а важко заробляв а потім подержав тута на абанці на 12 прОцентах.(дурень) Ну й виніс усе.
В другому колись обслуговувався, мені не сподобалось.
Далі як на хлібчику вийде зекономить :D дивлюсь на тріаду укргаз-Тася-аккорд. Щось з них, як не поміняють умови.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 12:41

Re: А-Банк

В яких терміналах можна поповнити катрку Абанку без комісії?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:08

Ferlakur
Как минимум в iBox. Через NFC до 30 тысяч за раз пишет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 20:29

Re: А-Банк

Есть какие-то траблы с выдачей $ депозитов сейчас? Планирую 5 дней выносить на след неделе.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:49

пополнение

Еще изя
user70464
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:47

  vpchelko написав:Есть какие-то траблы с выдачей $ депозитов сейчас? Планирую 5 дней выносить на след неделе.

Пока не наблюдается.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:32

Re: А-Банк

А-Банк буде з валютою! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 320
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:38

  vkladchiik написав:А-Банк буде з валютою! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html

а вкладчики - нет :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 23:22

  vkladchiik написав:А-Банк буде з валютою! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html

Суркі будуть з валютою. Життя за кордоном дороге. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:16

2 мільони як не як
деполюди скинуться, братки пожирують )))

https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html
greenozon
 
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