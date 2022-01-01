А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 11:46
flysoulfly написав:
Інші з таблиці нашого колеги для мене
або стрьомні, або нема,або дуже жадні та стрьомні і дуже очкую
.
Укрексім?
Ідея?[/quote]
Перший дуже жадний, я гривньо-папір не малюю, а важко заробляв а потім подержав тута на абанці на 12 прОцентах.(дурень) Ну й виніс усе.
В другому колись обслуговувався, мені не сподобалось.
Далі як на хлібчику вийде зекономить
дивлюсь на тріаду укргаз-Тася-аккорд. Щось з них, як не поміняють умови.
alex lem
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Додано: Пон 05 вер, 2022 12:41
В яких терміналах можна поповнити катрку Абанку без комісії?
Ferlakur
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Додано: Пон 05 вер, 2022 13:08
Ferlakur Как минимум в iBox. Через NFC до 30 тысяч за раз пишет.
Vorlon
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Додано: Пон 05 вер, 2022 20:29
Есть какие-то траблы с выдачей $ депозитов сейчас? Планирую 5 дней выносить на след неделе.
vpchelko
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Додано: Вів 06 вер, 2022 11:49
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Додано: Вів 06 вер, 2022 19:47
vpchelko написав:
Есть какие-то траблы с выдачей $ депозитов сейчас? Планирую 5 дней выносить на след неделе.
Пока не наблюдается.
nord
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Суркі будуть з валютою. Життя за кордоном дороге.
alex lem
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Додано: Чет 08 вер, 2022 09:16
2 мільони як не як
деполюди скинуться, братки пожирують )))
https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html
greenozon
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