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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
9%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
55%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:02

  greenozon написав:2 мільони як не як
деполюди скинуться, братки пожирують )))

https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html

Навряд чи деполюди клюнуть на низькі відсотки...
nord
 
Повідомлень: 101
З нами з: 25.07.22
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  #<1 ... 47484950
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