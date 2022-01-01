greenozon написав:2 мільони як не як
деполюди скинуться, братки пожирують )))
https://glavcom.ua/country/politics/sur ... 68626.html
Навряд чи деполюди клюнуть на низькі відсотки...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 07:02
Навряд чи деполюди клюнуть на низькі відсотки...
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:22
Покупка валюти на депозит
Добрий день. Збираюсь купити в А-Банку валюту на депозит, в рамках ліміту. Чи був у когось вже позитивний досвід проведення такої операції? І загалом, як Банк зараз почуває, в Суркісів все добре?)
Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:31
maksjustmaks
Концентрований досвід по цій темі тут - Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:35
Re: А-Банк
|